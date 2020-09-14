Я уже писала раньше, что некоторое время жила в районе Тушино г. Москвы и часто прогуливалась по парку Северное Тушино. Последний раз я была в этом парке 7лет назад. И подсознательно у меня всё время пульсировала мысль о поездке туда. И вот наконец-то я сделала это. Я сегодня гуляю в этом парке.