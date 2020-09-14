ветер перемен, жизнь, стойкость, сопротивление

Лесная книга

Умеете ли вы читать весточки от природы ? Видите ли её письмена ?
По-моему , лучше всего это делать осенью . Тогда , стоит только присмотреться , на каждом пне можно увидеть картину авторства самой природы. А странички лесных сказок разбросаны на каждом шагу , только читай.
Попробуйте прочитать их вместе со мной )
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со свечой.JPG © dfkty08.iMGSRC.RU


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умиротворённость, уют, спокойствие, чашка, кофе

Парк Северное Тушино

Я уже писала раньше, что некоторое время жила в районе Тушино г. Москвы и часто прогуливалась по парку Северное Тушино. Последний раз я была в этом парке 7лет назад. И подсознательно у меня всё время пульсировала мысль о поездке туда. И вот наконец-то я сделала это. Я сегодня гуляю в этом парке.



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осень, марафон осенний

Осенние зарисовки

Кто-то страдает по ушедшему лету , а мне всегда больше нравилась осень.
Золотая , задумчивая ,проливная и прохладная .

Я пойду по ступеням ,пошуршу листопадом...
Вот и кончилось лето ,его больше не надо .
Впереди круговерти ,измененье пейзажа
Да и хочется новой внешности сада...


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ветер перемен, жизнь, стойкость, сопротивление

Боке на московской клумбе

На дальние прогулки выбраться не смогла ,поэтому вся красота с моей клумбы . Анемона японская радует меня и всех прохожих всё больше и больше.Но особенно радует шмелей и фотографов)





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осень, марафон осенний

И опять марафон !

Лето пролетело , в марафоне #92днялета поучаствовала. Не могу сказать , что очень активно и плодотворно .Не на все предложенные задания я написала посты , но , во всяком случае , я думала о том - как это сделать ,смотрела - как люди делают. Для такого "продвинутого блогера" как я , это тоже достижение какое-ни какое).
Небольшой личный результат всё-таки и у меня есть : научилась , например , делать диптихи программой FastStone .Оказывается - это очень просто и быстро.


Осторожно , засада ! © dfkty08.iMGSRC.RU


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Чтобы принять участие в осеннем марафоне, нужно вступить в сообщество 91autumndays и просто начать выполнять задания. За выполнение заданий обещают призы. Может быть это кого-то заинтересует.

ветер перемен, жизнь, стойкость, сопротивление

Фотосбор урожая на ВДНХ

"Давненько я не ездила на ВДНХ!",-подумала я ,когда случайно проехала остановку метро Китай-город. Возвращаться мне было лень и я проехала до выставки , хоть изначально собиралась в парк Зарядье.
В сообществе prohodimcy тема недели -урожай ,а там можно найти интересные кадры на эту тему. И правильно сделала,потому что уже на входе выставка встретила меня снопом спелой пшеницы.



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