Лесная книга
Умеете ли вы читать весточки от природы ? Видите ли её письмена ?
По-моему , лучше всего это делать осенью . Тогда , стоит только присмотреться , на каждом пне можно увидеть картину авторства самой природы. А странички лесных сказок разбросаны на каждом шагу , только читай.
Попробуйте прочитать их вместе со мной )
1
со свечой.JPG © dfkty08.iMGSRC.RU
( Collapse )
По-моему , лучше всего это делать осенью . Тогда , стоит только присмотреться , на каждом пне можно увидеть картину авторства самой природы. А странички лесных сказок разбросаны на каждом шагу , только читай.
Попробуйте прочитать их вместе со мной )
1
со свечой.JPG © dfkty08.iMGSRC.RU
( Collapse )